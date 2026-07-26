Гран При на Унгария във Формула 1, Верстапен изпревари Хамилтън (следете на живо)

Световният шампион Ландо Норис с Макларън стартира от полпозишън в Гран При на Унгария днес, а след наказанията вчера до него на първа редица ще е Шарл Леклер с Ферари. Люис Хамилтън с Ферари и водачът в класирането Андреа Кими Антонели бяха наказани с по три места назад на стартовата решетка снощи и днес ще са в ролята на преследвачи на фаворитите.

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Само двамата пилоти на Ферари от първите 10 стартират с меки сликове, докато останалите са със средно твърди гуми.

Старт - Ландо Норис първоначално стартира добре, но след първите няколко завоя позволи на съотборника му Оскар Пиастри да го изпревари и да поведе. Големият губещ на старта бе Шарл Леклер, който бе изпреварен от Макс Верстапен и Люис Хамилтън, и от втора се озова на пета позиция.

1/70 - Проблеми на старта имаше Джорд Ръсел с новия си двигател. Пилотът на Мерцедес се свлече до 18-о място.

The two McLarens fighting for the lead ⚔️

Max and Lewis battling for P3 😮



WATCH THE RACE START 👇#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/XkkBkBpc2N — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

3/70 - Пиастри води пред Норис, като двата Макларън-а започнаха постепенно да се откъсват. Верстапен е трети, но Хамилтън е много близо зад него. Зад британеца е съотборникът му Леклер, който държи на шеста позиция лидера в класирането Кими Антонели.

5/70 - Хамилтън взе много широко първия завой и бе притиснат от Леклер. Верстапен няколко пъти се оплака от представянето на колата, а Ръсел започна да напредва в класирането и стигна до 14-а позиция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages