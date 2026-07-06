Холанд задмина Стоичков

Суперзвездата на Норвегия Ерлинг Холанд вече има седем попадения на световното първенство. Снощи нападателят на Манчестър Сити вкара два гола в мрежата на Бразилия, което се оказа достатъчно за скандинавците да изхвърлят отбора на Карло Анчелоти от Мондиал 2026. Преди това роденият в Лийдс стрелец реализира срещу Ирак (2), Сенегал (2) и Кот д'Ивоар.

Холанд: Обикновено така става, започвам да си мисля, че това е дар от Бога

С тези голове той задмина най-великия български футболист Христо Стоичков. Камата има шест точни изстрела на Мондиал, което го прави най-резултатният българин на най-големия форум. Носителят на "Златната топка" можеше да има също седем попадения, но ударът му с левия крак срещна гредата срещу Парагвай през 1998 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago