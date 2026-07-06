Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Холанд задмина Стоичков

Холанд задмина Стоичков

  • 6 юли 2026 | 11:49
  • 1777
  • 2

Суперзвездата на Норвегия Ерлинг Холанд вече има седем попадения на световното първенство. Снощи нападателят на Манчестър Сити вкара два гола в мрежата на Бразилия, което се оказа достатъчно за скандинавците да изхвърлят отбора на Карло Анчелоти от Мондиал 2026. Преди това роденият в Лийдс стрелец реализира срещу Ирак (2), Сенегал (2) и Кот д'Ивоар.

Холанд: Обикновено така става, започвам да си мисля, че това е дар от Бога
Холанд: Обикновено така става, започвам да си мисля, че това е дар от Бога

С тези голове той задмина най-великия български футболист Христо Стоичков. Камата има шест точни изстрела на Мондиал, което го прави най-резултатният българин на най-големия форум. Носителят на "Златната топка" можеше да има също седем попадения, но ударът му с левия крак срещна гредата срещу Парагвай през 1998 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Антъни Гордън: Това е възможност, която получаваш веднъж в живота

Антъни Гордън: Това е възможност, която получаваш веднъж в живота

  • 6 юли 2026 | 09:25
  • 946
  • 0
"Гадзета дело Спорт": Бразилия загуби пътя си, от 20 години я елиминират европейци

"Гадзета дело Спорт": Бразилия загуби пътя си, от 20 години я елиминират европейци

  • 6 юли 2026 | 09:22
  • 5094
  • 8
Посрещнаха играчите на Кабо Верде като национални герои

Посрещнаха играчите на Кабо Верде като национални герои

  • 6 юли 2026 | 09:03
  • 859
  • 0
Хавиер Агире: Тръгвам си с много гордост, възстановихме идентичността на този отбор

Хавиер Агире: Тръгвам си с много гордост, възстановихме идентичността на този отбор

  • 6 юли 2026 | 08:42
  • 1154
  • 0
Хендерсън пострада, докато празнуваше победата на Англия

Хендерсън пострада, докато празнуваше победата на Англия

  • 6 юли 2026 | 08:26
  • 4591
  • 2
Белингам: В миналото щяхме да се пречупим при подобен натиск, но днес устояхме

Белингам: В миналото щяхме да се пречупим при подобен натиск, но днес устояхме

  • 6 юли 2026 | 07:39
  • 1446
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 6832
  • 43
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 12451
  • 30
Левски пристигна в Босна

Левски пристигна в Босна

  • 6 юли 2026 | 11:27
  • 3591
  • 0
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 3446
  • 5
С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

  • 6 юли 2026 | 06:05
  • 108771
  • 131
Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

  • 6 юли 2026 | 01:04
  • 97187
  • 421