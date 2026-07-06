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В Бразилия не мислят за уволнение на Анчелоти

  • 6 юли 2026 | 04:22
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Отпадането на бразилския национален отбор от Световното първенство през 2026 г. няма да промени плановете на Бразилската федерация за Карло Анчелоти. Изпълнителният директор на националните отбори, Родриго Каетано, гарантира в събота, че италианският треньор ще остане начело на тима до Мондиала през 2030 г.

„Сега от нас зависи да подчертаем необходимостта от нормален цикъл, с малко повече спокойствие и с работа, която ще продължи с Анчелоти до Световното първенство през 2030 г., като се направят необходимите корекции. Нека имаме поне малко спокойствие, за да продължим напред и да се подготвим за следващия Мондиал“, заяви Каетано.

Той призна разочарованието от отпадането, но потвърди, че работата, развита от Анчелоти през последните месеци, засилва доверието на федерацията в продължаването на проекта.

„Очевидно е, че все още събираме парчетата, всички сме много тъжни, разочаровани и обезсърчени – играчите, щабът, треньорският екип. От друга страна, не можем да омаловажим периода, в който бяхме заедно, особено през тези 38 дни, когато играчите и всички ние, както и вие, имахте възможност да станете свидетели на тяхната отдаденост и професионализъм. От първия до последния ден“, добави той.

Директорът подчерта еволюцията на „Селесао“ по време на Световното първенство и изрази съжаление за отпадането точно в момент, в който е смятал отбора за най-добре подготвен.

„Наистина, заради всичко, което отборът постигна като растеж по време на турнира, и мисля, че днес в много моменти отново показа добър футбол, това отпадане боли още повече, защото бяхме елиминирани във фаза, в която имахме всичко необходимо, за да продължим напред. Нашата цел винаги е била да стигнем до финал и дори с цикъл, който не беше идеален, заради работата, свършена през последната година, имахме надежда“, каза босът.

Анчелоти пое бразилския национален отбор през 2025 г., след края на престоя си в Реал Мадрид, и води тима през цялата финална фаза на квалификациите и на Световното първенство през 2026 г. С потвърждението на Родриго Каетано, италианецът ще остане начело на „Селесао“ през целия следващ цикъл, с фокус върху Мондиала през 2030 г.

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Снимки: Gettyimages

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