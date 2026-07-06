В Бразилия не мислят за уволнение на Анчелоти

Отпадането на бразилския национален отбор от Световното първенство през 2026 г. няма да промени плановете на Бразилската федерация за Карло Анчелоти. Изпълнителният директор на националните отбори, Родриго Каетано, гарантира в събота, че италианският треньор ще остане начело на тима до Мондиала през 2030 г.

„Сега от нас зависи да подчертаем необходимостта от нормален цикъл, с малко повече спокойствие и с работа, която ще продължи с Анчелоти до Световното първенство през 2030 г., като се направят необходимите корекции. Нека имаме поне малко спокойствие, за да продължим напред и да се подготвим за следващия Мондиал“, заяви Каетано.

Той призна разочарованието от отпадането, но потвърди, че работата, развита от Анчелоти през последните месеци, засилва доверието на федерацията в продължаването на проекта.

„Очевидно е, че все още събираме парчетата, всички сме много тъжни, разочаровани и обезсърчени – играчите, щабът, треньорският екип. От друга страна, не можем да омаловажим периода, в който бяхме заедно, особено през тези 38 дни, когато играчите и всички ние, както и вие, имахте възможност да станете свидетели на тяхната отдаденост и професионализъм. От първия до последния ден“, добави той.

Директорът подчерта еволюцията на „Селесао“ по време на Световното първенство и изрази съжаление за отпадането точно в момент, в който е смятал отбора за най-добре подготвен.

„Наистина, заради всичко, което отборът постигна като растеж по време на турнира, и мисля, че днес в много моменти отново показа добър футбол, това отпадане боли още повече, защото бяхме елиминирани във фаза, в която имахме всичко необходимо, за да продължим напред. Нашата цел винаги е била да стигнем до финал и дори с цикъл, който не беше идеален, заради работата, свършена през последната година, имахме надежда“, каза босът.

Анчелоти пое бразилския национален отбор през 2025 г., след края на престоя си в Реал Мадрид, и води тима през цялата финална фаза на квалификациите и на Световното първенство през 2026 г. С потвърждението на Родриго Каетано, италианецът ще остане начело на „Селесао“ през целия следващ цикъл, с фокус върху Мондиала през 2030 г.

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Снимки: Gettyimages