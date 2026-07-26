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Гьозтепе с реми срещу хървати в контрола

  • 26 юли 2026 | 21:35
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Гьозтепе с реми срещу хървати в контрола

Воденият от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе записа равенство 1:1 срещу хърватския Рудеш в контролна среща от лагера в Словения. Двубоят предложи много битка, но и показа някои детайли за изчистване в играта на измирския тим преди старта на официалния сезон.

Гьозтепе успя да открие резултата в 21-вата минута, когато младият халф Еге Йълдъръм се възползва от добра ситуация и прати топката в мрежата на хърватите за 1:0.

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Радостта на турския тим обаче не продължи дълго, след като съперникът изравни с куриозно попадение в 34-тата минута. Футболист на Рудеш отправи далечен удар от над 20 метра, при който младият вратар на Гьозтепе Арда Озчимен допусна нелепа грешка и не успя да се намеси добре, позволявайки на топката да влезе в мрежата му за 1:1.

Резултатът се запази непроменен до края на първата част, а през второто полувреме двамата треньори направиха множество смени, което свали темпото на игра.

С равенството срещу Рудеш отборът на Гьозтепе официално приключи лагера си на словенска земя, където показа отлична форма и записа четири последователни победи (2:0 срещу Горица, 2:0 срещу ЛНЗ Черкаси, 2:1 срещу Ал Дхафра и 2:1 срещу Зоря Луганск). Сега за хората на Станимир Стоилов предстои кратка неколкодневна почивка, след което ще изиграе поне още една или две приятелски срещи на турска земя, съперниците за които ще бъдат обявени допълнително.

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