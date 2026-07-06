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  3. Анчелоти: Излязохме с правилния състав и имахме своите шансове

Анчелоти: Излязохме с правилния състав и имахме своите шансове

  • 6 юли 2026 | 02:41
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Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти остана разочарован след отпадането на тима му още на 1/8-финала на Световното първенство след загубата с 1:2 от Норвегия. Той защити решението си за избор на състава и заяви, че тимът му е имал достатъчно шансове, за да стигне до победата.

"Вярвам, че Бразилия разполагаше с правилния състав, за да се бори за победата. В началото изглеждаше, че контролираме събитията и имахме своите чисти шансове. Беше обаче изключително сложно да наложим висока преса, тъй като Норвегия прибираше Мартин Йодегор много дълбоко назад. Това правеше пресирането рисковано, защото оставяше защитниците ни в ситуации 'един срещу един' срещу скоростта на Ерлинг Холанд", коментира Анчелоти.

Той даде обяснение и за решението Бруно Гимараеш да изпълни първата дузпа в мача, която обаче той пропусна.

"Анализирахме статистиката на нашите и на съперниковите играчи за цяла година назад. Най-добрият изпълнител на дузпи в този състав е Рафиня.От останалите налични играчи в онзи момент, най-висок процент имаше Неймар, след това Игор, след това Бруно Гимараеш и чак тогава Мартинели. Избрахме Бруно Гимараеш, защото вярвахме, че той е в най-добра кондиция в този конкретен момент от мача, за да отбележи", допълни италианецът.

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Снимки: Gettyimages

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