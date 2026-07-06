Норвегия си остана нерешим ребус за Бразилия

Историческият триумф на Норвегия с 2:1 над Бразилия на Световното първенство затвърди скандинавската държава като най-големият нерешим ребус за петкратните световни шампиони. Статистиката след последния съдийски сигнал разкрива аномалия, която няма аналог в летописите на южноамериканския гранд. Бразилия е успявала да победи абсолютно всяка една нация, срещу която се е изправяла на футболния терен в своята история, с изключение единствено на Норвегия.

До момента двата отбора са пресичали пътищата си общо пет пъти, като балансът е категорично в полза на скандинавците – три победи за Норвегия и два равенства, без нито един бразилски успех. Този смущаващ за „Селесао“ факт превръща европейската селекция в абсолютен статистически феномен на международната сцена. Днешният сблъсък на елиминациите само затвърди пълната доминация на „викингите“ в преките двубои.

0 - 🇧🇷 Brazil have beaten every single nation they've faced apart from 🇳🇴 Norway, who they have faced five times without success (D2 L3).



Outlier. pic.twitter.com/LmRwvTNZ49 — OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2026

Освен че запазиха статута си на непобедени срещу петкратните шампиони, Ерлинг Холанд и компания написаха златна страница в историята на своята родина. С този паметен обрат Норвегия си осигури първо класиране на четвъртфинал на световно първенство в цялата си футболна история. Предишното им най-добро класиране на планетарен форум бе именно осминафинал през далечната 1998 г., когато отново победиха Бразилия в групите, но сега надградиха това постижение.

Norway have reached the quarter-finals of the FIFA World Cup for the first time in their history.



Erling Haaland's double knocks out Brazil. 🤖 pic.twitter.com/GcG7Og1SsC — Squawka (@Squawka) July 5, 2026

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Снимки: Gettyimages