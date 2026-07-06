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Норвегия си остана нерешим ребус за Бразилия

  • 6 юли 2026 | 03:03
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Историческият триумф на Норвегия с 2:1 над Бразилия на Световното първенство затвърди скандинавската държава като най-големият нерешим ребус за петкратните световни шампиони. Статистиката след последния съдийски сигнал разкрива аномалия, която няма аналог в летописите на южноамериканския гранд. Бразилия е успявала да победи абсолютно всяка една нация, срещу която се е изправяла на футболния терен в своята история, с изключение единствено на Норвегия.

До момента двата отбора са пресичали пътищата си общо пет пъти, като балансът е категорично в полза на скандинавците – три победи за Норвегия и два равенства, без нито един бразилски успех. Този смущаващ за „Селесао“ факт превръща европейската селекция в абсолютен статистически феномен на международната сцена. Днешният сблъсък на елиминациите само затвърди пълната доминация на „викингите“ в преките двубои.

Освен че запазиха статута си на непобедени срещу петкратните шампиони, Ерлинг Холанд и компания написаха златна страница в историята на своята родина. С този паметен обрат Норвегия си осигури първо класиране на четвъртфинал на световно първенство в цялата си футболна история. Предишното им най-добро класиране на планетарен форум бе именно осминафинал през далечната 1998 г., когато отново победиха Бразилия в групите, но сега надградиха това постижение.

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Снимки: Gettyimages

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