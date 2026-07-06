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Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди Мексико - Англия
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Холанд: Обикновено така става, започвам да си мисля, че това е дар от Бога

Холанд: Обикновено така става, започвам да си мисля, че това е дар от Бога

  • 6 юли 2026 | 02:47
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Голмайсторът на Норвегия Ерлинг Холанд, който се разписа два пъти при победата над Бразилия и вече има седем попадения на Световното първенство, призна, че единствената му цел е да остане фокусиран, защото знае, че рано или късно ще получи шанс и това ще доведе до гол във вратата на съперника.

"Обикновено така става. Ако получа един или два шанса, обикновено завършват с гол. Не знам как го правя, но така става, така че всичко е въпрос на това да остана фокусиран. Казвам си, че шансът ще дойде. Когато това стане, знам какво точно да направя. Мисля, че сега започвам да осъзнавам, че е дар от Бога.

Продължаваме напред. Надявам се всички тези млади хора, които гледат това интервю, когато пораснат малко, да гледат на това да играеш за Норвегия като на най-голямата гордост, която можеш да изпиташ в живота си. Това е пълна лудост", заяви Холанд.

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Снимки: Imago

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