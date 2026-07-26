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  3. Сериозна промяна в ЦСКА - "червените" с нов спортен директор до часове

Сериозна промяна в ЦСКА - "червените" с нов спортен директор до часове

  • 26 юли 2026 | 23:21
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Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

ЦСКА предстои да обяви важна промяна в ръководните си позиции през следващите часове. Валентин Илиев е на път да поеме ролята на спортен директор, заменяйки Бойко Величков.

Ненужен на ЦСКА пред трансфер в Испания
Ненужен на ЦСКА пред трансфер в Испания

По време на днешната тренировка на втория отбор на ЦСКА, Илиев се е сбогувал с футболистите, като кратко е обяснил, че ще продължи кариерата си при мъжете. Засега отборът ще бъде ръководен от досегашния асистент Любен Любенов. Въпреки това, не е изключено младите таланти на „червените“ да бъдат поверени на опитния Даниел Моралес, който в момента е начело на третия отбор.

Утре първият отбор посреща Ботев (Пловдив) в София, като е възможно промяната да бъде обявена непосредствено преди срещата.

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