  3. "Силезия Къп": България 0:1 Сърбия! Следете мача ТУК!

  • 22 май 2026 | 18:34
Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят втория си мач от приятелския турнир "Силезия Къп" в Полша. Воденият от селекционера Джанлоренцо Бленджини тим излиза срещу Сърбия в 18,00 часа българско време в зала "Сподек" в Катовице.

Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година
"Лъвовете" започнаха с победа на турнира, който е част от подготовката им за Волейболната Лига на нациите, след като в сряда се наложиха над Украйна с 3:1 гейма в Сосновец. Сърбия пък стартира с драматичен успех над домакините от Полша с 3:2.

Бленджини избра 30-те за Лигата на нациите
Джанлоренцо Бленджини започна в стартовия състав със Стоил Палев, Венислав Антов, Мартин Атанасов, Георги Татаров, Илия Петков, Преслав Петков и либерата Дамян Колев и Димитър Добрев.

В началото на първия гейм Сърбия поведе с 4:2 след атака и блокада на Неманя Машулович, но България веднага успя да изравни при 4:4 след атака на Георги Татаров и контра на Мартин Атанасов. Сърбия отново дръпна при 8:6 след успешна атака на Лазар Маринович и грешка на Татаров. Разликата леко нарасна до 12:9 след контра блок-аут на Маринович, а след това до 16:12 след отлична изява на Вук Кулпинац. "Лъвовете" веднага намалиха изоставането си до 15:16 след серия от силни сервиси на Атанасов и атака на Венислав Антов. Световните вицешампиони стигнаха до ново равенство при 18:18 след силна атака и отлична блокада на Татаров, след което дори излязоха напред с 19:18 след бърза контра през центъра на Илия Петков. Двата тима продължиха напълно равностойно до 22:22, след което последва страхотен блок на Преслав Петков за 23:22. Грешка в атака на Антов и блокада на Александър Шоша направиха резултата 24:23 за Сърбия. Блок-аут на Антов и 24:24. В крайна сметка играчите на Джордже Крецу измъкнаха гейма с 26:24 след блок-аут на Лазар Маринович и контра на Жарко Убипарип.

България дръпна на старта на втората част с 5:2 след грешки на Александър Стефанович и Александър Шоша от сърбите и контра блок-аут на Илия Петков. Сърбия успя да изравни при 6:6 след грешка на Георги Татаров и силна контра на Шоша. Последва и ас на Жарко Убипарип за 7:6, след което Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Въпреки това, последва отличен блок на Лазар Маринович за 8:6. След това разликата нарасна до 10:7 след контра блок-аут на Шоша. Преднината на сръбската "репрезентация" стана 12:8 след блокада на Александър Стефанович, а след това 15:10 след нова успешна контра на Шоша.

БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 0:1 (24:26, 10:15)

БЪЛГАРИЯ: Стоил Палев, Венислав Антов, Мартин Атанасов, Георги Татаров, Илия Петков, Преслав Петков - Дамян Колев-либеро (Димитър Добрев-либеро).

Старши треньор: ДЖАНЛОРОНЦО БЛЕНДЖИНИ

Треньори: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ/АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

Снимки: pzps.pl

