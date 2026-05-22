Миньор (Перник) ще опита да оцелее във Втора лига без наказания Вили Вуцов

Иван Танчовски ще води Миньор (Перник) в двубоя от 34-тия кръг във Втора лига срещу (Дунав Русе). Срещата е утре от 18:00 часа на стадион "Миньор", а старши треньорът Велислав Вуцов е наказан и няма да бъде на резервната скамейка.

Халфът на перничани Петър Вуцов е с контузия и пропуска срещата, докато съотборникът му Преслав Йорданов е наказан.

Миньор се нуждае от задължителна победа срещу шампиона, както и от определени резултати в другите двубои в опита си да оцелее във второто ниво на българския футбол.