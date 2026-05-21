Домакинът на Локо (Пловдив) и преводачът на ЦСКА с тежки наказания след финала за Купата

Домакинът на Локомотив (Пловдив) Здравко Драгоев и преводъчът на ЦСКА Мартин Стоянов бяха наказани с по три мача от Дисциплинарната комисия след вчерашния финал за Sesame Купа на България. Както е известно, "армейците" спечелиха трофея след изпълнение на дузпи.

Драгоев и Стоянов получиха червени картони и бяха отстранени от резервните скамейки на своите отбори за бурни реакции на съдийски отсъждания.

Ето всички глоби и наказания:

За получен червен картон за обиди на длъжностни лица, на основание чл.34, ал.2 във връзка с чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Здравко Николов Драгоев – домакин на ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 511.29 евро.

За получен червен картон за обиди на длъжностни лица, на основание чл.34, ал.2 във връзка с чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Мартин Валериев Стоянов – преводач на ПФК „ЦСКА“ гр. София със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 511.29 евро.

Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За издигане на плакати с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За издигане на плакати с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.