Ясен Петров: Не съжалявам за нищо, пожелавам всичко хубаво на Добруджа

Наставникът на Добруджа Ясен Петров заяви, че не съжалява за нищо въпреки изпадането на тима във Втора лига. Специалистът се разделя с клуба и пожела всичко най-хубаво на играчите.

“Ние създавахме доста положение, но не винаги се възползвахме от тях. От головете, които сме вкарали 80% са от статични положения. Битката, която дадоха днес в много от двубоите не я дадохме изцяло във всички 90 минути. Това ни попречи да си гарантираме място в групата. Има причини, щом се е случило. Не трябва да навеждаме глави. Аз пожелах всички най-добро на момчетата и не съжалявам за нищо. Това калява истинския мъж, а аз се опитвам да бъда такъв. Не сме се оплаквали в нито един момент. До края държахме едно добро ниво и се радвам, че завършваме сезона без сериозно контузен играч. За мен предстои кратка почивка и желанието ми е да работя с млади и талантливи момчета. Ако отборът е изпаднал, феновете не са. Само адмирации”, каза Петров.