Крушарски плаща бира и вечеря на спортен журналист - бизнесменът загуби облог

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски загуби бас със спортния журналист от Sportal.bg Ясен Тошев. Двамата сключиха облог за крайния изход на финала за Купата на България между ЦСКА и "смърфовете" преди гостуването на бизнесмена в "Гостът на Sportal.bg" в понеделник.

Крушарски прогнозира, че отборът на Душан Косич ще ликува с трофея, а Ясен заложи на момчетата на Христо Янев. Тази вечер "армейците" вдигнаха купата след дузпи. Басът беше на бира и вечеря, като сега се чака босът на пловдивския гранд да засити нашия човек.