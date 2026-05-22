Кристиян Добрев: Не можахме да се спасим по лесния начин, надявам се да спечелим баража

  • 22 май 2026 | 20:54
Спортният директор на Септември (София) Кристиян Добрев говори пред репортерите след равенството с Добруджа (1:1), с което отборът остана на 13-ото място в крайното класиране. Това означава, че "виненочервените" ще трябва да минат през бараж за оставане в efbet Лига.

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

"Не успяхме да отбележим втори гол. Аз не мога да бъда недоволен от характера, желанието и себераздаването на нашите футболисти. Когато играеш на всяка цена да спечелиш, чисто психологически имаш ситуации, в които се сковаваш и се притесняваш. Човек, който не е заставал в такава ситуация да изпълни дузпа, не може да предположи какво нещо е напрежението. В случая вратата ти се вижда малка, а вратарят - огромен. Не можахме да се спасим по лесния начин. Ще видим срещу кой ще се изправим на баража. Надявам се нашите футболисти да бъдат една идея по-освободени. Мисля, че сме по-добрият отбор. Във футбола е интересно, защото невинаги по-добрият побеждава. Бараж - труден мач, надявам се да го спечелим.

Септември (Сф) без Галин Иванов и сина на Томаш в баража за оставане в efbet Лига

Имаме дълбочина в състава. По принуда ще се наложи двама футболисти да влязат в групата. Надявам се момчетата, които влязат, да покажат качествата, които притежават, и да се поздравим с победа, за да бъдем и догодина в елита", сподели Добрев.

