11-те на Септември (София) и Добруджа

  • 22 май 2026 | 16:58
11-те на Септември (София) и Добруджа

Станаха ясни стартовите състави на Септември (София) и Добруджа. Двата тима се изправят един срещу друг в последен двубой от efbet Лига.

Домакините продължават борбата за своето спасение, докато за добричлии и последната надежда угасна след загубата от Ботев (Враца) преди четири дни. По този начин "жълто-зелените" вече изостават на 4 точки от баражното 13-о място и нямат шанс да се доберат до него. Отборът на Христо Арангелов пък се намира над опасната зона и ще търси задължителен успех, с който да си гарантира оставането в елита.

СЕПТЕМВРИ - ДОБРУДЖА 0:0

Стартови състави:

Септември: 21. Янко Георгиев, 23. Робин Шутен, 4. Мартин Христов, 19. Доминик Ивкич, 26. Валантайн Озорнфавор, 30. Матео Стаматов, 5. Йоан Бауренски, 18. Айуб Абу, 17. Николас Фонтейн, 10. Стефан Стоянович, 9. Бертран Фурие

Добруджа: 13. Галин Григоров, 22. Джонатан Куеро, 37. Венцислав Керчев, 71. Вашку Оливейра, 35. Ди Матео Ловрич, 77. Матеус Леони, 7. Антон Иванов, 82. Диого Диас, 98. Ивайло Михайлов, 10. Томаш Силва, 11. Бубакар Хане

Стадион: "Драгалевци", София
Съдия: Радослав Гидженов

