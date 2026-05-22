11-те на Спартак (Варна) и Локомотив (София)

Станаха ясни стартовите състави на Спартак (Варна) и Локомотив (София), които се изправят един срещу друг в мач от последния 37-ми кръг на efbet Лига. Двубоят на “Коритото” стартира в 18:00 часа, а след неговия край ще стане ясно дали варненци ще останат в елита.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)

Стартови състави:

Спартак: 1. Педро Виктор, 2. Борис Иванов, 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Лопес, 20. Деян Лозев, 21. Шанде, 29. Тайлсон, 50. Мартин Георгиев, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски;

Локомотив: 24. Александър Любенов, 17. Михаил Захариев, 4. Садио Дембеле, 42. Никола Нейчев, 14. Ангел Лясков, 26. Красимир Милошев, 5. Ерол Дост, 11. Адил Тауи, 77. Кауе Карузо, 33. Джордън Айб, 10. Георги Минчев.