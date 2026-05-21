Локо (Пд): "Черно-бялата" любов не се измерва с купи, с такава публика бъдещите ни успехи са гарантирани

От Локомотив (Пловдив) благодариха на своите фенове за подкрепата, която им оказаха по време на финала за Sesame Купа на България, загубен от ЦСКА след изпълнение на дузпи. "Смърфовете" споделят, че с такава публика бъдещите им успехи са гарантирани.
Ето какво написаха от клуба:
"Локомотивци,
Благодарим на всяко едно "черно-бяло" сърце, което беше с нас - на стадиона, пред екраните, навсякъде. Вашата подкрепа се усещаше във всеки един момент. Вие бяхте нашата сила!
Понякога нещата, които желаем толкова силно, остават само на една крачка разстояние. Но Локомотив винаги е намирал сили да се изправи. И ще го направим отново - заедно.
Едно е сигурно - с такава публика нашите бъдещи успехи са гарантирани.
Защото "черно-бялата" любов не се измерва с купи. Тя се измерва със страст, вярност и непримиримост в най-сладките и в най-трудните моменти!".