  Локо (Пд): "Черно-бялата" любов не се измерва с купи, с такава публика бъдещите ни успехи са гарантирани

  • 21 май 2026 | 11:48
  • 478
  • 4

От Локомотив (Пловдив) благодариха на своите фенове за подкрепата, която им оказаха по време на финала за Sesame Купа на България, загубен от ЦСКА след изпълнение на дузпи. "Смърфовете" споделят, че с такава публика бъдещите им успехи са гарантирани.

Ето какво написаха от клуба:

"Локомотивци,

Благодарим на всяко едно "черно-бяло" сърце, което беше с нас - на стадиона, пред екраните, навсякъде. Вашата подкрепа се усещаше във всеки един момент. Вие бяхте нашата сила!

Понякога нещата, които желаем толкова силно, остават само на една крачка разстояние. Но Локомотив винаги е намирал сили да се изправи. И ще го направим отново - заедно.

Едно е сигурно - с такава публика нашите бъдещи успехи са гарантирани.

Защото "черно-бялата" любов не се измерва с купи. Тя се измерва със страст, вярност и непримиримост в най-сладките и в най-трудните моменти!".

