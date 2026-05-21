Кметът на Пловдив: Само малшансът при лотарията на дузпите попречи на Локомотив да вдигне Купата

Кметът на Пловдив Костадин Димитров излезе с публикация в социалните мрежи след финала за Sesame Купа на България, който Локомотив загуби от ЦСКА. Градоначалникът похвали отбора за представянето и заяви, че само малшансът при лотарията на дузпите е попречил на "смърфовете" да спечелят трофея.

"Благодарим за емоцията, благодарим за играта! Тази вечер "Локомотив" накара хиляди пловдивчани да изпитат вълнението на футболния финал. Само малшансът при лотарията на дузпите попречи на отбора да вдигне купата. Браво, достойно!

Браво и на баскетболния "Локомотив" за огромния успех! Отборът на Асен Николов се класира за финала при дебютното му участие в Националната баскетболна лига", написа Костадин Димитров.