Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Българската суперзвезда Александър Везенков коментира убедителната победа на Олимпиакос над Фенербахче в първия полуфинал от Финалната четворка в Евролигата. В Атина Везенков и компания надиграха миналогодишния шампион със 79:61.

"Спокойни сме, добре сеи чувстваме, мисля, че това бе една много хубава победа, но работата още не е свършена, имаме неделя и всимчки се готвим за тази цел. Нямам предпочитания за съперника на финала - и двата отбора са много силни, който и да бъде, ние сме подготвени", сподели Саша.

"Мисля, че всеки, който влезе в началото, даде всичко от себе си, момчетата от пейката свършиха отлична работа. В нападение можем още повече и мисля, че ще го покажем в неделя.

От първата минута и в двете полувремена показахм, че искаме да сме лидери в този мач и успяхме.

Вече имам опит и когато нещата не тръгнат както искам, знам как да покажа това, което мога. Радвам се, че не играх повече, за да съм отпочинал за финала", каза още Везенков след края на двубоя.