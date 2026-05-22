Очаквайте на живо: Везенков и компания срещу шампиона в Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос излизат днес в "Telekom Center Athens" в гръцката столица срещу защитаващия миналогодишната си титла Фенербахче в първия полуфинал от Финалната четворка на Евролигата. Двубоят започва в 18:00 часа българско време.

"Червено-белите" от Пирея за пета поредна година достигнаха този етап на надпреварата, но така и не могат да извървят целия път пътя до трофея. Най-близо до него те бяха през 2023 г., когато Везенков и компания загубиха драматично финала с Реал Мадрид.

Олимпиакос завърши първи в класирането на редовния сезон тази година, докато Фенербахче финишира на четвърта позиция. В плейофите от четвъртфиналната фаза Олимпиакос се разправи с 3-0 с миналогодишния финалист Монако, докато Фенербахче надделя с 3-1 над Жалгирис.

В редовния сезон през 2025/26 гръцкият тим и турският отбор си размениха по една домакинска победа.

