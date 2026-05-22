  Лече се похвали с български национал

  • 22 май 2026 | 21:21
Италианският eлитен клуб Лече се похвали, че четирима негови футболисти са повикани в националните отбори на страните си и обърна специално внимание на поканата на защитника на юношите до 19 години Кристиян Пехливанов.

Високият 197 сантиметра бранител е повикан за първи път в младежкия национален отбор на България до 21 години за контролната среща със Северна Македония, която ще се състои на 30-и май в София.

Пехливанов е роден във Варна, но започва да играе футбол в Испания. Той е юноша на Хетафе, след което се мести в друг отбор от Мадрид – Алкоркон. През юни 2024 година Кристиян Пехливанов се мести в Лече, а италианците откупуват правата му, плащайки компенсацията на испанските отбори.

Пехливанов има испански и български паспорти, а през този сезон има 33 мача от 34 възможни, вкарал е 2 гола и е получил 11 жълти картона.

