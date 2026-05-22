  • 22 май 2026 | 16:56
11-те на Ботев (Враца) и Берое

Отборите на Ботев (Враца) и Берое завършват сезона си в efbet Лига с мач помежду си от групата на изпадащите. Двубоят на стадион “Христо Ботев” под Околчица е с начален час 18:00 и ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

Двата тима подхождат с различна нагласа в срещата, след като домакините отдавна доиграват спокойно сезона, след като са лидери в групата и от доста кръгове насам са си осигурили мястото в елита и догодина. Въпреки че играят само за честта си футболистите на Тодор Симов подхождат повече от сериозно към срещите си и записаха добри резултати във втората фаза на шампионата, което им донесе 50 точки до момента.

Не така стоят нещата за Берое, за който двубоят е на живот и смърт. Заралии са с 34 точки на мястото, което би ги пратило на бараж с тим от Втора лига, но ако не вземат победата има сериозна възможност да паднат под чертата, тъй като Спартак (Варна) е със същия актив и домакинство на Локомотив (София). Освен това "зелените" все още нямат окончателна яснота около лиценза на тима за следващия сезон. Първоначално на беройци им бе отказан, но след това стана ясно, че може да получи условен лиценз.

БОТЕВ (ВРАЦА) - БЕРОЕ

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Орлинов, 3. Санянг, 88. Боянов, 36. Стоев, 44. Горанов, 21. Цонев, 8. Стоянов, 12. Юруков, 79. Петков, 24. Смоленски, 20. Нтело

БЕРОЕ: 1. Мота, 23. Сона, 4. Костантини, 3. Салмони, 12. Валверде, 24. Гаврилов, 30. Брунели, 11. Ферер, 7. Пинеда, 8. Борнино, 15. Аларкон

