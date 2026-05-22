Григоров: Излязохме да покажем мъжка игра и феърплей

Вратарят на Добруджа Галин Григоров говори след равенството на своя тим със Септември (София). Двата тима не се победиха и завършиха 1:1, като стражът спаси и дузпа.

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

“Излязохме да покажем мъжка игра и че играем феърплей. Всеки мач нашите фенове са мотивация и им благодарим.

Може би равенството е закономерно. Имахме ситуации, както и те. Справедлив резултат.

С мен ще видим какво ще стане. Имаме почивка. Ще си починем и ще видим нататък”, заяви Григоров.