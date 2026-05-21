Босът на Ботев (Пд) жегна Локомотив след загубения финал

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) не пропусна да жегне градския съперник Локомотив след загубата от ЦСКА във финала за Sesame Купа на България. Босът на "жълто-черния" клуб публикува колаж на бившия играч на "канарчетата" Джеймс Ето'о, който беше привлечен от "армейците", а вчера реализира победната дузпа, с която отборът на Христо Янев спечели трофея.
"Благодарим ти, Джеймс", е текстът към колажа, публикуван от Филипов във "Фейсбук".