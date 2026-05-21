Стефан Ангелов: Пореден шанс за младите

Етър II (Велико Търново) ще играе утре с Янтра в Полски Тръмбеш. Срещата е от 22-ия кръг на Северозападната Трета лига.

Изтеглиха с 24 часа мача в Полски Тръмбеш

„Последен мач за сезона. В него срещаме противник, който ни превъзхожда с опит, имат и добри изпълнители. Това обаче е още един шанс за по-млади момчета, които ще получат възможност за изява и да придобият ценен опит. Надявам се за пореден път да се възползват и да покажат, че са бъдещето на нашия клуб“, коментира пред Sportal.bg Стефан Ангелов, треньор на Етър II.