Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

  • 21 май 2026 | 14:00
Българската легенда на Астън Вила Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на тима след триумфа с трофея в Лига Европа. Както бившият капитан на бирмингамци, така и кралската особа изгледаха на живо убедителната победа с 3:0 над Фрайбург във финала на Истанбул. Именно Принцът на Уелс е най-известният фен на “виланите”.

Докато разговаряше след мача с водещата на TNT Sports Линдзи Хипгрейв, Петров погледна своя телефон, което предизвика следния въпрос от нейна страна: “Стан, какви са тези съобщения, които получаваш сега?” Веднага последваха шега от колегата на водещата, че бившият футболист трябва да бъде глобен заради това, че се разсейва. Рекордьорът по мачове за България обаче уточни важността на съобщението: “Не, не е за глоба. Все пак съобщението е добро. То е от принца, така че трябваше да отговоря”, което предизвика смях сред присъстващите. “Иска да те черпи с питие по-късно ли?”, попита Хипгрейв, след което Петров се похвали с получената покана: “Той просто ми каза къде е купонът и всички отиваме там!”

Междувременно, някогашният полузащитник засипа с похвали мениджъра на Астън Вила Унай Емери, който спечели Лига Европа за пети път, и то с трети различен отбор. “Това е пети европейски трофей за Емери, което е невероятно. Какъв човек, какъв страхотен мениджър, какъв прекрасен човек, всички го обичат, всички го обожават. Не просто играчите, феновете и треньорите. Много е важно, когато имаш човек, който води клуба в правилната посока със своята харизма. Така се постигат подобни успехи”, заяви Петров, който има 219 мача с 12 гола и 15 асистенции за английския отбор.

Снимки: Gettyimages

