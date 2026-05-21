Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

Професионалният кикбоксьор Теодор Христов бе "Гостът на Sportal.bg".

Бившият претендент за титлата в полусредна категория на елитната кикбокс верига GLORY разговаря с редактора Борис Тонев днес.

25-годишният варненец влиза в битка на родна земя за първи път от три години насам по-късно този месец. Възпитаникът на Делян Славов ще се изправи срещу Сабри Бен Хениа на 29-и май в Пловдив. Кикбокс срещата им ще бъде част от основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 65.

"В София съм, защото тук вече водя подготовка. Исках и да дойда в студиото на Sportal.bg. Започнах да свалям и килограми вече. Битката ми е след 8 дни. Моята цел е победа, ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя. Аз съм там, да се забавлявам и да покажа, че съм доста класи над него.

За мен е голямо удоволствие отново да се бия в България, имах един месец почивка. Бях в Дубай, беше много приятно, много хубава и заслужена почивка. Бях на лагер в Тайланд, почнах да влизам в час. Върнах се във Варна и с Делян Славов започнахме да се готвим за мач.



Тренирах с Чингиз Алазов в Тайланд, той е легенда и дори само да го гледаш отстрани, е уникално. Той заслужено е най-добрият кикбоксьор в света. В Марбея най-много ми харесва, но и в Тайланд имаш абсолютно всичко. Храната е хубава, времето също е добро, всичко е топ за професионален спортист, но повече харесвам Марбея.



Аз преди години в Тайланд се бях заразил и не можех да се възстановя дълго. Марбея просто я чувствам по-насърце.



Вече 10 години съм професионалист и да се върна в България е страхотно. Много хора ме уважават и ще ме подкрепят след 8 дни. Велико е усещането. Не знам дали ще се състезавам с малки ръкавици. Имам си цел да спечеля пояса на GLORY и още не мисля за различни правилници.



Не ме е страх от никой съперник и бих се изправил на ринга срещу всеки.

Във втория мач с Чико Кваси бях си поставил за цел да го победя, не можех да си позволя ново поражение. Исках много да се реванширам за предишното поражение и съм много доволен, че направих това отмъщение. Той ме подразни, че в първия мач ме бил надценил, но пък след реванша ми каза "браво". Преди мача имахме нормалните закачки, а после победих и всичко беше наред.

Не знаехме, че директно ще правим реванш. Аз не вкарвах толкова мисъл дотогава, докато сега в реванша гледах да мисля, да слушам ъгъла и да не съм толкова емоционален. Подходих много стратегически, не се подведох по емоциите и успяхме да го излъжем.



Евентуален трети мач ще е най-интересен, аз съм готов да изненадам всички с още по-брутална победа.



Ако може да играя за шампионски пояс в България, ще съм изключително щастлив. Не съм се подвеждал по победната ми серия, аз на ринга искам да покажа колко съм атрактивен и колко много обичам това, което правя. Аз не бях доволен от загубата от Чико, защото мачът ми се стори скучен. Аз търся боя и обичам размените, докато с Чико не направихме това.

Ютюб каналът ми е за хората, те обичат да следят какво правя в ежедневието си. Иначе не съм човек, който постоянно е на телефона. Аз съм част от този шоубизнес и искам да продължавам да съм на гребена на вълната.



На MAX FIGHT очаквам победа и ако се открие шанс за нокаут, ще го донеса на хората. Благодаря за поканата и до нови срещи", каза Христов в студиото на Sportal.bg.

Спортистът на "Warrior" за последно се качи на ринга през декември 2025-а, когато победи шампиона на GLORY Чико Кваси в първия кръг на турнир в категория до 77 килограма. Това бе битка реванш между двамата.

Към момента Христов е втори в ранглистата в полусредна категория на GLORY. В професионалния кикбокс той има 19 победи, а в аматьорските турнири е печелил медали от световни и европейски първенства на WAKO.