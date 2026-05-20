Митко Илиев: Болно ми е, извиних се на момчетата

Капитанът на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев бе разочарован от загубата на тима му на финала за Купата на България. Опитният футболист бе един от двамата, заедно със Запро Динев, които пропуснаха от бялата точка.

“Изключително равностоен и можехме дори да обърнем резултата. При дузпите може би те са били малко по-спокойни. Този, който трябва да поведе отбора подвежда. Извиних се вече на момчетата. Болно ми е, че виждам сълзи в очите им. Ще имат още много страдания, но и радости. Предишните издания на Купата са ми носили голяма радост, сега болка. Медалът има две страни. Запро е един от най-добрите изпълнители на тренировка, но дузпите са лотария. Чувствам се отговорен и съжалявам, че този път се прибираме без купа”, каза Илиев.