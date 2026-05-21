Ботев (Пловдив) се насочва към български играчи

Ботев (Пловдив) завършва сезон 2025/26 на осмо място. Кръг преди края "канарчетата" имат 46 точки, на пет зад седмия Арда. Наскоро финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов обяви, че "жълто-черните" са пети по бюджет в елита и че са изпълнили целта - да се спасят от изпадане.

След турболентното лято преди година, довело до смяната на собствеността, пловдивчани в един момент наистина бяха застрашени, но в края на редовния сезон се пребориха за място в топ 8 за сметка на Славия.

За следващата кампания задачата, която Ботев си поставя, е доста по-амбициозна - класиране за евротурнирите. За целта ръководството вече работи по лятната селекция, която ще е главно от български играчи, съобщава "Тема Спорт". Един вече е договорен - десният бек на Добруджа Богдан Костов. Оттам се очаква да дойде и Антон Иванов, както и някои други играчи на изпадналия вече тим на добричлии.

Основната загуба ще бъде на капитана Тодор Неделев. Той тъкмо удължи своя договор за още две години и получи тежка контузия, която го вади до края на 2026-а. Все пак ще бъдат привлечени и чужденци, но те ще са малко на брой, като при тях ще се търси основно качество и класа, които да вдигнат нивото.

