Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

  • 21 май 2026 | 14:41
  • 2353
  • 6
Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман обяви списъка си от 26 футболисти, на които ще разчита по време на предстоящото Световното първенство. Потвърди се, че 40-годишният ветеран Мануел Нойер се завръща в отбора. Вратарят на Байерн (Мюнхен) се оттегли от националния тим след Евро 2024, но бе убеден да промени решението и според германските медии ще бъде титуляр, а Оливер Бауман ще бъде първата резерва за поста. Третият вратар е Александер Нюбел.

В състава са и халфът на Майнц 05 Надим Амири, както и 18-годишният суперталант на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл.

В състава не попаднаха Карим Aдейеми, Никлас Фюлкруг, Марк-Андре Тер Стеген, Ян Бисек и Роберт Андрих

Германия ще започне участието си на турнира на 14 юни срещу Кюрасао, след което се изправи срещу Кот д'Ивоар (20 юни) и Еквадор (25 юни).

Вратари: Мануел Нойер, Оливер Бауман, Александер Нюбел
Защитници: Валдемар Антон, Натаниъл Браун, Йошуа Кимих, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлотербек, Йонатан Та, Малик Тиау,
Полузащитници: Леон Горетцка, Джамал Мусиала, Александър Павлович, Феликс Нмеча, Анджело Щилер, Флориан Виртц, Надим Амири, Паскал Грос
Нападатели: Кай Хавертц, Ленарт Карл, Джейми Левелинг, Дениз Ундав, Ник Волтемаде, Максимилиан Байер, Льорой Сане

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Принц Уилям отпразнува бурно успеха: Астън Вила до смърт!

Принц Уилям отпразнува бурно успеха: Астън Вила до смърт!

  • 21 май 2026 | 11:02
  • 1753
  • 2
Селекционерът на Египет обяви разширения състав за Мондиал 2026

Селекционерът на Египет обяви разширения състав за Мондиал 2026

  • 21 май 2026 | 10:54
  • 826
  • 0
Компани с изненадващ ход за центъра на защитата

Компани с изненадващ ход за центъра на защитата

  • 21 май 2026 | 10:27
  • 7278
  • 6
Емилиано Мартинес счупил пръст на загрявката преди финала

Емилиано Мартинес счупил пръст на загрявката преди финала

  • 21 май 2026 | 10:01
  • 7597
  • 7
Манчестър Юнайтед и Ливърпул с интерес към Бремер

Манчестър Юнайтед и Ливърпул с интерес към Бремер

  • 21 май 2026 | 09:42
  • 2179
  • 2
Мануел Баум остава треньор на Аугсбург за постоянно

Мануел Баум остава треньор на Аугсбург за постоянно

  • 21 май 2026 | 09:36
  • 727
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 31321
  • 95
Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

  • 21 май 2026 | 15:12
  • 1248
  • 0
Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

  • 21 май 2026 | 11:57
  • 17403
  • 16
Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

  • 21 май 2026 | 14:55
  • 3200
  • 2
Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

  • 21 май 2026 | 14:00
  • 2556
  • 5