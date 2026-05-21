Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман обяви списъка си от 26 футболисти, на които ще разчита по време на предстоящото Световното първенство. Потвърди се, че 40-годишният ветеран Мануел Нойер се завръща в отбора. Вратарят на Байерн (Мюнхен) се оттегли от националния тим след Евро 2024, но бе убеден да промени решението и според германските медии ще бъде титуляр, а Оливер Бауман ще бъде първата резерва за поста. Третият вратар е Александер Нюбел.

🚨🇩🇪 OFFICIAL: Manuel Neuer will be at the 2026 World Cup, confirmed. pic.twitter.com/tJUzpEubgG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026

В състава са и халфът на Майнц 05 Надим Амири, както и 18-годишният суперталант на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл.

В състава не попаднаха Карим Aдейеми, Никлас Фюлкруг, Марк-Андре Тер Стеген, Ян Бисек и Роберт Андрих

Германия ще започне участието си на турнира на 14 юни срещу Кюрасао, след което се изправи срещу Кот д'Ивоар (20 юни) и Еквадор (25 юни).

Вратари: Мануел Нойер, Оливер Бауман, Александер Нюбел

Защитници: Валдемар Антон, Натаниъл Браун, Йошуа Кимих, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлотербек, Йонатан Та, Малик Тиау,

Полузащитници: Леон Горетцка, Джамал Мусиала, Александър Павлович, Феликс Нмеча, Анджело Щилер, Флориан Виртц, Надим Амири, Паскал Грос

Нападатели: Кай Хавертц, Ленарт Карл, Джейми Левелинг, Дениз Ундав, Ник Волтемаде, Максимилиан Байер, Льорой Сане