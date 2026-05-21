Цветан Соколов е гост в Block Out

Бившият капитан на националния отбор на България Цветан Соколов е гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

36-годишният диагонал през новия сезон ще играе за родния Дея спорт (Бургас).

Високият 207 сантиметра волейболист е трикратен шампион на Италия, двукратен първенец на Русия, 3 пъти е печелил Шампионската лига и 3 пъти е ставал световен клубен шампион.

Роден в Дупница, Цветан Соколов е играл за Марек Юнион Ивкони (Дупница), Тренто (Италия), Кунео (Италия), Халкбанк (Турция), Лубе (Италия), Зенит, Казан (Русия) и Динамо, Москва (Русия).

С националния отбор на България е бронзов медалист от Евроволей 2009 и четвърти от Олимпийските игри в Лондон 2012.

Цветан Соколов ще говори във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out с водещия Ивайло Банчев по всички актуални волейболни теми.

Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

