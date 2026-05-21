  3. Теди Салпаров: Бургас, бъдете готови за истински празник!

  • 21 май 2026 | 10:24
Един от най-обичаните и емблематични български волейболисти - Теодор Салпаров, обяви, че застава зад благотворителната инициатива "Мач на Надеждата". На 6 юни Бургас ще стане домакин на голямото спортно събитие, което си поставя за цел да обедини обществото и да събере средства за борбата с онкологичните заболявания в България. Благотворителният "Мач на Надеждата" ще се проведе на стадион "Лазур" от 17:00 ч.

Салпаров, известен с непримиримия си дух и десетки успехи на волейболното поле, този път ще демонстрира умения с футболната топка в името на най-важната кауза – човешкия живот.

Легендата Теди Салпаров влиза в ролята на футболист за "Мача на Надеждата"
"За мен е изключителна чест да подкрепя каузата за борбата с онкологичните заболявания, защото никой не трябва да извървява този път сам. Всеки има нужда от подкрепа. Това е тема, която засяга всеки един от нас като общество. Вярвам, че заедно можем да допринесем и да дадем на нуждаещите се надежда, вяра и лъч светлина! Нека напълним стадиона! Бургас, бъдете готови за истински празник!"

"Мач на Надеждата" обещава да се превърне в истински празник за Бургас. Организаторите и участниците отправят призив към всички граждани и гости на града да напълнят трибуните на стадион "Лазур" и да станат част от една благородна кауза, която променя съдби.

  • Помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

Информация за билетите:

  • Онлайн: В сайта на Eventim.bg

  • В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, Технополис, Orange, Office 1;

  • В град Бургас: Физически каси на „Часовника“ и на касата на Операта;

  • Виртуални билети: За тези, които искат да подкрепят каузата от разстояние, са налични виртуални билети в сайта на Eventim.bg;

Още начини да подкрепите каузата:

  • Дарителска кампания: Можете да подкрепите каузата и чрез изпращане на SMS с текст DMS STAN на номер 17 777 срещу 1.02 евро за съобщение.

  • Банков превод: Можете да направите директно дарение по сметката на Фондация „Стилиян Петров“: IBAN: BG41 UNCR 7000 1525 3804 95

