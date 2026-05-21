Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Халфът на Лудогорец Петър Станич се превърна в голмайстор №1 на Лига Европа. Сръбският национал реализира седем попадения в 10 мача през кампанията, демонстрирайки впечатляваща ефективност с екипа на „орлите“. Толкова голове има и нападателят на Нотингам Форест Игор Жезус, който достигна кота седем след 13 изиграни двубоя в турнира.

Станич: Дали ще остана? Мисля за следващите три мача

"Станич впечатли Европа с постоянството си, като се разписа срещу отбори като Селта Виго, ПАОК, Йънг Бойс и Ница, а хеттрикът му срещу испанците се превърна в един от акцентите на сезона", написаха от Лудогорец.