Родопа набира деца

Детско-юношеската школа на ФК „Родопа“ (Смолян) обявява прием на деца, родени през 2019, 2020 и 2021 година, пише в клубния сайт. Инициативата е насочена към най-малките любители на футбола, които искат да направят своите първи стъпки в спорта под ръководството на квалифицирани треньори.

Началото на приема ще бъде дадено на 1 юни от 19:00 часа на градски стадион „Смолян“, съобщи директорът на школата Левент Аврамов.

С подготвителните групи ще работят треньорите Левент Аврамов, Венцислав Хъмчев и Даниел Кутев, които ще помагат на децата да развиват своите двигателни умения, дисциплина, отборен дух и любов към футбола в приятелска и мотивираща среда.

От клуба отправят покана към всички родители, които желаят децата им да спортуват активно и да бъдат част от едно от утвърдените футболни школи в региона.

Очакват се бъдещите футболни надежди на Смолян да направят първата си крачка към голямата игра именно с екипа на ФК „Родопа“ (Смолян).

