ЦСКА е новият носител на Купата на България след огромна драма и дузпи с Локомотив (Пловдив)
Косич: Можехме да напишем велика страница в историята

  • 20 май 2026 | 22:23
Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич бе разочарован от загубата на тима с дузпи от ЦСКА на финала за Купата на България. Специалистът е на мнение, че играчите са се раздали на максимум, но понякога не достига нещо малко.

“Бях казал, че детайлите ще определят всичко. Феноменална атмосфера от феновете на двата отбора. Съжаляваме, че не спечелихме, но това е животът. Играчите раотят здраво и искахме да си тръгнем като победители. Момчетата са млади и може би ще имат нов шанс да усетят какво е да спечелиш. Понякога футболът не е толкова добър, но трябва да сме доволни от сезона. Оценявам енергията, която ни дават привържениците и съм тъжен, че не им дадохме купата. Можехме да напишем една велика страница в историята на Локомотив, но трябва да вдигнем глави”, каза Косич.

