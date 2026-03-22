Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 2009
  • 19

Тази вечер от 19:00 часа в Hyatt Regency Sofia ще се състои 65-ата официална церемония „Футболист на годината“. В присъствието на националните ни състезатели ще станат ясни най-добрите в българския футбол за изминалата 2025 г. Събитието ще бъде излъчено на живо в сайта и в YouTube канала на Sportal.bg.

По всичко личи, че носителят на наградата през последните четири години Кирил Десподов ще бъде детрониран, а основни фаворити са Илия Груев от Лийдс и Ивайло Чочев от Лудогорец. Наградата по традиция ще връчи лично президентът на БФС Георги Иванов. Във втора поредна година се очаква в залата да присъстват целият национален отбор на България със селекционера Александър Димитров, които утре пътуват за турнето си в Индонезия, както и младежкият национален отбор със своя селекционер Тодор Янчев.

Наградата за най-добър треньор в българския футбол ще носи името на Димитър Пенев
Наградата за най-добър треньор в българския футбол ще носи името на Димитър Пенев

Голямата новина на тазгодишното издание е свързана с паметта на легендарния Димитър Пенев. По предложение на Българската асоциация на спортните журналисти (БАСЖ), отличието за най-добър български треньор вече официално ще носи името Награда „Димитър Пенев“.

За първи път в историята най-заслужилият специалист у нас ще вдигне приза, носещ името на Стратега, извел България до незабравимото четвърто място в света.

"Димитър Пенев значи вечност. Той е символ на успеха на България. Да наречем наградата на негово име е най-малкото, което можем да направим, за да пазим паметта му, но и най-голямата мотивация за бъдещето", сподели Найден Тодоров, президент на БАСЖ.

Освен призовата тройка при треньорите и футболистите, ще бъдат раздадени и следните отличия:

  • Най-добрите в Първа лига: вратар, защитник, полузащитник, нападател и най-добър чужденец.

  • Най-прогресиращ млад играч и Футболистка №1 на България.

  • Награда „Лъвско сърце – Трифон Иванов“: За десета поредна година ще бъде почетен футболист с изключителен характер.

  • Минифутбол: Награди за играч и треньор №1 в сектора.

Церемонията се организира от „Дакс Медия“ и БАСЖ с подкрепата на Sesame.bg и Sportal.bg.

Следвай ни:

Панков титуляр при драматична победа на Красава

Панков титуляр при драматична победа на Красава

Дармщат пропусна да свали Шалке от върха

Чиликов: Във футбола трябва и късмет, предстоят ни най-трудните мачове

Фарке пренебрегна Груев, а Лийдс пропусна да се отдалечи от опасната зона

Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

Монтана и Берое се изправят в битка за оцеляване в efbet Лига

Непредсказуем дуел във Враца

Мадридското дерби е гаранция за зрелище

ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

