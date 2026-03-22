Сърбин е най-добрият чужденец в България

Халфът на Лудогорец Петър Станич спечели наградата за най-добър чужденец по време на церемонията за “Футболист на годината” за 2025 година. Сърбинът не даде шанс на конкуренцията и спечели категорично приза с 33 гласа. Втори остана защитникът на Левски Майкон с 16, а трети с 14 е нападателят на ЦСКА Леандро Годой, който през миналия сезон стана голмайстор на шампионата с Берое.

Точки получиха още Евертон Бала (Левски), Кайо Видал (Лудогорец), Кристиан Макун (Левски), Мустафа Сангаре (Левски), Джеймс Ето’о (ЦСКА), Йоанис Питас (ЦСКА), Диниш Алмейда (Лудогорец), Ерик Биле (Лудогорец), Лумбард Делова (ЦСКА), Мамаду Диало (ЦСКА 1948) и Оливие Вердон (Лудогорец).

Станич наследява приза от двама футболисти, които бяха отличени миналата година. Тогава с еднакъв брой точки бяха Годуин Коялипу тогава от ЦСКА и Якуб Пьотровски тогава от Лудогорец. И двамата вече не са част от родния шампионат, като първият в момента е във френския Анже, а вторият от италианския Удинезе.

НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ

Петър Станич – 33

Майкон – 16

Леандро Годой – 14

Евертон Бала – 4

Кайо Видал – 4

Кристиан Макун – 3

Мустафа Сангаре – 3

Джеймс Ето'о – 2

Йоанис Питас – 2

Диниш Алмейда – 1

Ерик Биле – 1

Лумбард Делова – 1

Мамаду Диало – 1

Оливие Вердон – 1