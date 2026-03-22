Сърбин е най-добрият чужденец в България

  22 март 2026 | 19:39
Халфът на Лудогорец Петър Станич спечели наградата за най-добър чужденец по време на церемонията за “Футболист на годината” за 2025 година. Сърбинът не даде шанс на конкуренцията и спечели категорично приза с 33 гласа. Втори остана защитникът на Левски Майкон с 16, а трети с 14 е нападателят на ЦСКА Леандро Годой, който през миналия сезон стана голмайстор на шампионата с Берое.

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"
Точки получиха още Евертон Бала (Левски), Кайо Видал (Лудогорец), Кристиан Макун (Левски), Мустафа Сангаре (Левски), Джеймс Ето’о (ЦСКА), Йоанис Питас (ЦСКА), Диниш Алмейда (Лудогорец), Ерик Биле (Лудогорец), Лумбард Делова (ЦСКА), Мамаду Диало (ЦСКА 1948) и Оливие Вердон (Лудогорец).

Станич наследява приза от двама футболисти, които бяха отличени миналата година. Тогава с еднакъв брой точки бяха Годуин Коялипу тогава от ЦСКА и Якуб Пьотровски тогава от Лудогорец. И двамата вече не са част от родния шампионат, като първият в момента е във френския Анже, а вторият от италианския Удинезе.

НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ

Петър Станич – 33
Майкон – 16
Леандро Годой – 14
Евертон Бала – 4
Кайо Видал – 4
Кристиан Макун – 3
Мустафа Сангаре – 3
Джеймс Ето'о – 2
Йоанис Питас – 2
Диниш Алмейда – 1
Ерик Биле – 1
Лумбард Делова – 1
Мамаду Диало – 1
Оливие Вердон – 1

Още от БГ Футбол

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

  • 22 март 2026 | 17:25
  • 1889
  • 2
Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

  • 22 март 2026 | 17:17
  • 4608
  • 12
Треньорски тандем ще води Волов

Треньорски тандем ще води Волов

  • 22 март 2026 | 17:09
  • 1237
  • 2
Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

  • 22 март 2026 | 17:08
  • 1662
  • 1
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63592
  • 470
Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

  • 22 март 2026 | 16:43
  • 1592
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 5781
  • 17
Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 20:22
  • 32770
  • 88
Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

  • 22 март 2026 | 20:18
  • 4752
  • 11
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63592
  • 470
Страхотен втори опит на Божидар Саръбоюков, нашето момче води в класирането!

Страхотен втори опит на Божидар Саръбоюков, нашето момче води в класирането!

  • 22 март 2026 | 20:12
  • 5073
  • 4
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 18607
  • 96