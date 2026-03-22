Светослав Вуцов помете конкуренцията за най-добър вратар в България

Светослав Вуцов е най-добрият вратар в България за изминалата 2025-та година. Това стана ясно на днешната церемония по връчването на наградата за Футболист на годината. Стражът на Левски е абсолютният фаворит на спортните журналисти в България, като остави много зад себе си останалите си конкуренти.

Вуцов премина в Левски в началото на миналата година, след като преди това стигна до резервната скамейка в Славия. С екипа на “сините” обаче вратарят се прероди и почти веднага захапа титулярното място, превръщайки се в основна фигура за новия си тим.

На второ място в класацията за най-добър вратар остава настоящия футболист на ЦСКА Димитър Евтимов, а трети е Леви Нтумба от Славия.

“Благодаря на всички, гласували за мен. Тази награда е една голяма отговорност за това да продължа да се раздавам и усъвършенствам всеки един ден. Искам да благодаря на моето семейство, на моята половинка половинка и на всички, с които имах възможността да работя през изминалата година. Както в Славия, така и в Левски, така и в националния отбор”, заяви Вуцов.

НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР:



Светослав Вуцов - 73

Димитър Евтимов - 4

Леви Нтумба - 3