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Локо (Пд) иска да си върне нападател

  • 12 юни 2026 | 09:26
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Локо (Пд) иска да си върне нападател

Локомотив (Пловдив) може да си върне познат нападател. Става въпрос за белгиеца Мичи Нтело, съобщава "Тема Спорт". През пролетта таранът бе част от Ботев (Враца), като вкара 6 гола в 14 мача. Той бе преотстъпен от швейцарския Ивердон. Договорът му с втородивизионният клуб от алпийската страна е до юни 2027-а. Ръководството на "черно-белите" също ще се опита да вземе Нтело под наем, след като се очаква Жоел Цварц да премине в градския съперник Ботев.

Ботев (Пловдив) отмъква звездата на Локомотив?
Ботев (Пловдив) отмъква звездата на Локомотив?

Белгиецът е добре познат на "Лаута", където игра през пролетта на 2024-та, след не особено успешен период в Шарлероа. През август същата година бе продаден от "смърфовете" именно на Ивердон за около 700 хиляди евро.

Вратарят на Локомотив (Пловдив) е пред трансфер
Вратарят на Локомотив (Пловдив) е пред трансфер

За Локо записа 18 мача, в които вкара 6 гола и направи 4 асистенции. Така централният нападател има 12 попадения в 32 двубоя в родния елит. Роденият в Лиеж белгиец е играл за местния Стандард и нидерландския Маастрихт. Развитие около бъдещето на Нтело се очаква до десетина дни.

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