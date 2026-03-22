Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Георги Лазаров получи наградата "Лъвско сърце - Трифон Иванов"

  • 22 март 2026 | 19:24
  • 927
  • 0

Младият нападател на Черно море Георги Лазаров получи наградата на Българската асоциация на спортните журналист “Лъвско сърце”, която носи името на Трифон Иванов. 20-годишният футболист има проблем със слуха и играе мачовете със специален апарат.

Въпреки това обаче Лазаров се превърна в основна фигура в състава на Илиан Илиев след трансфера си от Фратрия, като се заговори и за интерес от португалския Санта Клара към него.

През този сезон футболистът има 27 мача, в които вкара 8 гола.

“Искам да благодаря на всички. За мен е огромна чест, това е пример, че никога не трябва да се отказваш. Искам да пожелая успех на мъжкия национален отбор, както и на младежите. Ще дадем всичко от себе си и ще покажем, че България ще успее”, заяви Лазаров.

Следвай ни:

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

  • 22 март 2026 | 17:25
  • 1889
  • 2
  • 22 март 2026 | 17:17
  • 4606
  • 12
  • 22 март 2026 | 17:09
  • 1236
  • 2
  • 22 март 2026 | 17:08
  • 1661
  • 1
  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63565
  • 470
  • 22 март 2026 | 16:43
  • 1591
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 5727
  • 17
  • 22 март 2026 | 20:22
  • 32716
  • 88
  • 22 март 2026 | 20:18
  • 4727
  • 11
  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63565
  • 470
  • 22 март 2026 | 20:12
  • 5032
  • 4
  • 22 март 2026 | 20:23
  • 18553
  • 96