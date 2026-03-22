Георги Лазаров получи наградата "Лъвско сърце - Трифон Иванов"

Младият нападател на Черно море Георги Лазаров получи наградата на Българската асоциация на спортните журналист “Лъвско сърце”, която носи името на Трифон Иванов. 20-годишният футболист има проблем със слуха и играе мачовете със специален апарат.

Въпреки това обаче Лазаров се превърна в основна фигура в състава на Илиан Илиев след трансфера си от Фратрия, като се заговори и за интерес от португалския Санта Клара към него.

През този сезон футболистът има 27 мача, в които вкара 8 гола.

“Искам да благодаря на всички. За мен е огромна чест, това е пример, че никога не трябва да се отказваш. Искам да пожелая успех на мъжкия национален отбор, както и на младежите. Ще дадем всичко от себе си и ще покажем, че България ще успее”, заяви Лазаров.