  Обявиха програмата на България до мача със Соломоновите острови

Обявиха програмата на България до мача със Соломоновите острови

  • 19 март 2026 | 17:14
  • 549
  • 2
Обявиха програмата на България до мача със Соломоновите острови

Мъжкият национален отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 22 март, за да започне подготовката си за участие в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия.

По-късно същия ден играчите и треньорският щаб ще уважат церемонията “Футболист на годината”, която ще се проведе в хотел “Хаят” и е с начален час 19:00.

След нейния край националният селекционер Александър Димитров ще застане пред медиите.

В понеделник, 23 март, националният тим ще отпътува за столицата на Индонезия – Джакарта, с чартърен полет, който по програма трябва да излети в 20:00 ч. от летище “Васил Левски” – София. Националният отбор ще започне участието си в турнира FIFA Series 2026 с мач срещу Соломоновите острови в петък сутрин, 27 март, от 10:30 ч. българско време (15:30 ч. местно).

