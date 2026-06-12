ЦСКА 1948 с изненадващо назначение, представи бивш директор на ЦСКА, Лудогорец и Локо (Сф)

ЦСКА 1948 има нов технически директор. Това е доскорошният изпълнителен директор на Локомотив (София) Иво Котев. Преди това той е работил в ЦСКА и Лудогорец, занимавайки различни позиции, включително и шеф на ДЮШ.

"ЦСКА официално представя Иво Котев като нов технически директор на клуба. Той е добре познато име в българския футбол, преминал през всички възрастови формации на ЦСКА и част от представителния отбор, с който печели шампионската титла и Купата на България.

В своята професионална кариера Иво Котев е работил като треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на Юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец, главен мениджър на Пирин (Благоевград), както и помощник-треньор в редица клубове в чужбина.

През последните години заема поста изпълнителен директор на Локомотив (София), а сега ще вложи своя богат опит и експертиза в развитието на ЦСКА. Пожелаваме му много успехи, здраве и ползотворна работа с ЦСКА!", се казва в официалното съобщениие на ЦСКА 1948.

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