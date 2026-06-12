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Ботев (Пловдив) отмъква звездата на Локомотив?

  • 12 юни 2026 | 09:01
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Ботев (Пловдив) отмъква звездата на Локомотив?

Ботев (Пловдив) е на път да отмъкне основен играч на Локомотив. Става въпрос за нидерландския голмайстор на "смърфовете" Жоел Цварц. Централният нападател на "черно-белите" записа 15 шампионатни мача през пролетта, в които вкара 8 гола. Ръководството на "канарчетата" е разбрало, че Цварц има откупна клауза и веднага се е свързало с мениджъра му, твърди "Тема Спорт". Интерес към него е имало и от Левски, но на този етап от "Герена" са се отказали.

Очаква се в най-скоро време Ботев (Пд) да плати въпросната сума и нидерландецът да се озове там, където порвончално трябваше да е - на "Колежа". Не е тайна, че на "Лаута" имат затруднения с финансирането и не биха отказали свежи средства, дори и от градския съперник, което ще е сериозен прецедент в най-новата история на двата клуба.

От Ботев разкриха защо трансферът на Жоел Цварц е пропаднал
От Ботев разкриха защо трансферът на Жоел Цварц е пропаднал

Както е известно, Цварц подписа с Локомотив през зимата, въпреки че тогава е бил на крачка от трансфер при "жълто-черните". Агентът и играчът му дори са били в България тогава и са дали принципно съгласие таранът да подпише с Ботев. После обаче "доброжелатели" са успели да разубедят нидерландеца и мениджъра му с доводите, че "канарчетата" имат забрани за трансфери, че имат проблем с предишния собственик, затруднения с плащанията и др.

Филипов отхвърлил Жоел Цварц с мотива, че е "дебелак", легенда на Локо му се присмя
Филипов отхвърлил Жоел Цварц с мотива, че е "дебелак", легенда на Локо му се присмя

Това в крайна сметка е разколебало Жоел Цварц и той се е отказал от Ботев. Така, заедно с агента му са приели предложението на Локо. Сега се очаква нещата да се завъртят и нидерландецът най-после да облече жълто-черния екип.

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