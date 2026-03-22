Лумбард Делова вкара най-красивия гол в България през 2025 г.

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова спечели наградата за най-красив гол за 2025 година. Косоварят грабна приза благодарение на попадението си срещу Септември (София) на 13 септември.

Бранителят на "армейците" откри резултата с удар зад центъра на терена, който свари неподготвен вратаря на септемврийци Янко Георгиев. Впоследствие ЦСКА се наложи с 3:1, а това беше и първата победа на "червените" през този сезон, която дойде чак в осмия кръг на efbet Лига.

“Много благодаря. Щастлив съм за тази награда. Обичам ЦСКА, ще дам всичко от себе си, за бъдем на високо ниво. Само ЦСКА!”, заяви Делова при получаването на наградата си.