Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
Две дами поделиха приза за №1 в женския ни футбол

  • 22 март 2026 | 19:28
  • 1072
  • 0

Николета Бойчева и Евдокия Попадинова поделиха наградата за №1 в женския ни футбол за. 2025 година. Двете получиха по 21 точки и разделиха вота на спортните журналисти по време на церемонията за “Футболист на годината”. Бойчева е част от румънския шампион Фарул, докато Попадинова в момента е част от гръцкия АЕК, а пред това бе в турския Бешикташ.

Именно Евдокия бе носителка на наградата за последните две години, като с поделения си днес приз може да се похвали с титлата номер 1 на България цели осем пъти - през 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 и 2025.

На трето място бе поставена Лора Петрова, която взе 12 гласа. Точки получиха още Александра Янева, Полина Ръсина, Полина Демирова, Симона Петкова, Здравка Парапунова, Анастасия Скоринина, Димитра Иванова, Моника Балиова и Ивана Найденова.

"За мен е огромна чест. Искам да благодаря на всички, които са гласували за мен. Тази награда е много специална, защото идва след много труд и постоянство. Всичко дължа на своето семейство, което винаги ме е подкрепяло. Също на моите съотборнички и треньори, които са повярвали в мен, макар и те да са по-малко от тези, които не са", каза Бойчева.

"Искам да отправя благодарности на всички, които са гласували за мен. И на всички момичета, които са номинирани. Много се радвам за Николета, която заслужава това признание", каза Попадинова.

№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ

1. Николета Бойчева и Евдокия Попадинова - по 21 гласа
3. Лора Петрова - 12
4. Александра Янева – 8
Полина Ръсина – 8
6. Полина Демирова - 5
Симона Петкова - 5
8. Здравка Парапунова – 2
9. Анастасия Скоринина – 1
Димитра Иванова – 1
Моника Балиова – 1
Ивана Найденова – 1

Следвай ни:

