Шотландският "The Sun" с анализ - ще избере ли нападател на Рейнджърс да заиграе за България?

Шотландската версия на "The Sun" разкри подробности относно възможността нападателят на Рейнджърс Раян Надери да заиграе за националния тим на България. Както е известно, той е от смесен брак и може да представлява както нашата родина, така и Чехия, а от БФC вече са направили първи стъпки към изваждането му на български паспорт. Надери е роден в Германия, но до момента от ГФС не се появили интерес към него и той избира между България и Чехия, но по всичко личи, че няма да бърза с решението си.

"Звездата на Рейнджърс Раян Надери съобщава, че е взел решение относно двата национални отбора, които се борят за услугите му. Нападателят е бил помолен от България да играе за тях. Но се твърди, че Чехия също е заинтересована да даде на нападателя международен дебют. 22-годишният играч има право да играе и за двете страни чрез майка си и баща си", пише "The Sun".

"Надери стана най-скъпият трансфер от третата дивизия на германския футбол, когато премина в Глазгоу със сделка за 4,7 милиона паунда от Ханза Рощок през януари. Оттогава той е изиграл 8 мача и е отбелязал два гола, като е дал и две асистенции", добавя медията.

"Българският национален отбор търси искра под ръководството на селекционера Александър Димитров. Българите имаха катастрофална квалификационна кампания за Световното първенство, в която завършиха на последно място в групата си с една победа. Този месец те играят в мачовете от FIFA Series в Джакарта срещу Соломоновите острови и Индонезия или Сейнт Китс и Невис. Aсът на Рейнджърс е изразил ентусиазъм да представлява България, но решението може би е отложено засега", пише още "The Sun".

Трябва да отбележим, че Раян Надери е централен нападател, който е висок 194 см. и е на 22 години. Минал е през тимовете на Динамо Дрезден, Борусия Мьонхенгладбах и Ханза Рощок.