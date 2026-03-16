  Левски и Лудогорец не искат титулярите им да пътуват до Индонезия и назад

Левски и Лудогорец не искат титулярите им да пътуват до Индонезия и назад

  • 16 март 2026 | 13:10
Селекционерът на България Александър Димитров изпитва затруднения при окомплектоване на групата за предстоящото екзотично турне в Индонезия, където ще участваме в турнир заедно с домакините, Соломонови острови и Сейнт Китс и Невис.

Sportal.bg научи, че борещите се за титлата Левски и Лудогорец не изгарят от желание да пускат титулярните си футболисти поради няколко причини:

Основната е в дългото пътуване, което ще отнеме над 15 часа в едната посока. Също така и голямата влажност, заради която играчите ще се нуждаят от няколкодневна аклиматизация след завръщането си в България.

Иначе турнето ще се проведе от от 23-и до 31 март, а дни по-късно на двата отбора предстоят тежки срещи в първенството. “Сините” гостуват на Добруджа, а Лудогорец приема ЦСКА 1948.

В двата отбора има шестима състезатели, които може да се каже, че са основни фигури - Ивайло Чочев, Антон Недялков, Светослав Вуцов, Кристиян Димитров, Радослав Кирилов и Георги Костадинов.

От гореизброените не повече от един ще пътува за Индонезия, но не е изключено бройката да се сведе до 0.

Вариант е Левски и Лудогорец да пуснат някои от резервните си футболисти, ако Димитров ги пожелае. Например Иван Йорданов и Асен Митков.

Що се отнася до ЦСКА там единственият титуляр е защитникът Теодор Иванов. Той ще получи повиквателна и има голяма вероятност “червените” да го пуснат. По същия начин ще процедира и ЦСКА 1948, който заема трето място в класирането. От там няма да спират свои футболисти за националния отбор, стига да не са контузени, разбра Sportal.bg.

Групата на България за турнето в Югоизточна Азия трябва да бъде обявена в следващите дни, но тя ще е доста по-различна спрямо тази от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

