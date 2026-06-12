Бразилски гранд се отказва от Майкон

Бразилският гранд Коринтианс може и да се откаже от привличането на Майкон. Левият защитник на Левски е обект на сериозен интерес от южноамериканския клуб, но явно в тима не са склонни да чакат до септември, за да го имат в редиците си. Вчера в местните медии се появи новината, че Коринтианс се е насочил към привличането на Лукас Фасон от Локомотив (Москва). Той е централен бранител, но може да играе и в ролята на краен защитник.

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Наскоро от "Герена" излязоха с позиция за Майкон, с която обявиха, че не е постъпвала конкретна оферта за правата му. И уточниха, че "клубът е отправил предложение към него и неговите представители за подновяване на договора, което към момента се разглежда". Бразилецът има контракт с Левски до лятото на 2027 година.

В Бразилия отбелязват, че Майкон, който е следен и от Фламенго и Крузейро, е склонен да се завърне в родината си, въпреки че няколко европейски отбора проявяват интерес към него. В началото на сезона името му бе поставяно в плановете на испанските Севиля и Бетис, италианските Торино и Комо, френският Нант, както и египетският гранд Ал Ахли. През есента Левски отказа оферта от тима от Лига 1 на стойност над 3 милиона евро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google