  3. Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
Илия Груев е новият най-добър футболист на България. Той спечели престижното отличие за първи път в своята кариера с доброто си представяне през 2025 година, събирайки 184 точки. Негови подгласници станаха Ивайло Чочев (168 т.) и Кирил Десподов (52).

Така полузащитникът на националния отбор на България и Лийдс наследи футболния трон от Кирил Десподов, който триумфира в предишните четири години.

"Благодаря на всички съотборници от Лийдс и националния отбор, на всички мои треньори, които са ми помагали, на приятелката ми, на майка ми и баща ми. Пожелавам на всечки здраве, щастие, късмет и успех", заяви щастлвият Груев.

Единайсетицата допълниха Димитър Митов, Росен Божинов, Филип Кръстев, Радослав Кирилов, Марин Петков, Андриан Краев, Лукас Петков и Светослав Вуцов.

"Благодаря на всички журналисти, които са гласували за мен и са оценили моята работа през изминалата година. Поздравявам и отличените преди мен и им пожелавам да продължават да се развиват. Аз съм печелил няколко пъти “Футболист на годината” и искам да кажа на новия футболист №1 на България, че тази награда е огромна чест, привилегия и отговорност. Затова той трябва да бъде пример за всички нас през новата година. Пожелавам успех на всички и благодаря още веднъж", каза третият в подреждането Кирил Десподов.

"Благодаря на всички журналисти, които са гласували за мен. За мен е чест и достойнство да спечеля тази награда и да бъда тук. Сега е моментът да благодаря на моята съпруга и дъщеричка, че винаги са до мен и ми помагат. Да им се извиня за лошото настроение след слаби мачове и загуби, но те ме търпят и ме разбират.

Благодаря на майка ми, баща ми, сестра ми - от малък знаят каква е моята мечта и винаги са били до мен. Не на последно място на клуб Лудогорец - на собствениците, на ръководството, на съотборниците, на медицински щаб, на треньорите. Имаме прекрасни условия, които ни помагат да се представяме добре. Това, което те ни дават, е най-доброто, което може да получим в България. Успех на всички и късмет!", бяха думите пък на "Футболист №2 на България" Ивайло Чочев.

Още от БГ Футбол

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

  • 22 март 2026 | 17:25
  • 1945
  • 2
Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

  • 22 март 2026 | 17:17
  • 4661
  • 12
Треньорски тандем ще води Волов

Треньорски тандем ще води Волов

  • 22 март 2026 | 17:09
  • 1287
  • 2
Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

  • 22 март 2026 | 17:08
  • 1719
  • 1
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63874
  • 470
Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

  • 22 март 2026 | 16:43
  • 1642
  • 1
Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 20:22
  • 33204
  • 88
Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

  • 22 март 2026 | 20:18
  • 5004
  • 13
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63874
  • 470
Божидар Саръбоюков с нов блестящ скок, нашето момче продължава да води в класирането!

Божидар Саръбоюков с нов блестящ скок, нашето момче продължава да води в класирането!

  • 22 март 2026 | 21:05
  • 5434
  • 4
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 19116
  • 96