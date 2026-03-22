Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е новият най-добър футболист на България. Той спечели престижното отличие за първи път в своята кариера с доброто си представяне през 2025 година, събирайки 184 точки. Негови подгласници станаха Ивайло Чочев (168 т.) и Кирил Десподов (52).

Така полузащитникът на националния отбор на България и Лийдс наследи футболния трон от Кирил Десподов, който триумфира в предишните четири години.

"Благодаря на всички съотборници от Лийдс и националния отбор, на всички мои треньори, които са ми помагали, на приятелката ми, на майка ми и баща ми. Пожелавам на всечки здраве, щастие, късмет и успех", заяви щастлвият Груев.

Единайсетицата допълниха Димитър Митов, Росен Божинов, Филип Кръстев, Радослав Кирилов, Марин Петков, Андриан Краев, Лукас Петков и Светослав Вуцов.

"Благодаря на всички журналисти, които са гласували за мен и са оценили моята работа през изминалата година. Поздравявам и отличените преди мен и им пожелавам да продължават да се развиват. Аз съм печелил няколко пъти “Футболист на годината” и искам да кажа на новия футболист №1 на България, че тази награда е огромна чест, привилегия и отговорност. Затова той трябва да бъде пример за всички нас през новата година. Пожелавам успех на всички и благодаря още веднъж", каза третият в подреждането Кирил Десподов.

"Благодаря на всички журналисти, които са гласували за мен. За мен е чест и достойнство да спечеля тази награда и да бъда тук. Сега е моментът да благодаря на моята съпруга и дъщеричка, че винаги са до мен и ми помагат. Да им се извиня за лошото настроение след слаби мачове и загуби, но те ме търпят и ме разбират.

Благодаря на майка ми, баща ми, сестра ми - от малък знаят каква е моята мечта и винаги са били до мен. Не на последно място на клуб Лудогорец - на собствениците, на ръководството, на съотборниците, на медицински щаб, на треньорите. Имаме прекрасни условия, които ни помагат да се представяме добре. Това, което те ни дават, е най-доброто, което може да получим в България. Успех на всички и късмет!", бяха думите пък на "Футболист №2 на България" Ивайло Чочев.