В Казахстан: Астана ще загуби много от продажбата на Башич в Левски

В Казахстан оценяват загубите, които ще понесе Астана при продажба на Иван Башич в Левски. Ръководството на "сините" води заключителни преговори за привличането на участника на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. 24-годишният халф е част от селекцията на Босна и Херцеговина.

Правата му се държат от казахстанския Астана. Вчера той бе номиран за №1 сред чужденците в местния елит.



"Башич е мозъкът на тима си. Основният плеймейкър на отбора и един от онези играчи, които правят разликата само с едно докосване. Астана ще загуби много от продажбата му", пише goal.kz.

Левски с оферта на стойност 2.5 милиона евро за халф на Астана?

Преди повече от десетина дни местните медии индикираха, че "сините" проявяват изключителен интерес към полузащитника. И отбелязаха, че са готови да дадат 2.5 милиона евро за правата му. Това е цената, която шефовете на Астана са му заковали. Клубът предпочита да преговаря за сделка след края на Мондиала. Причината е, че по време на Световното първенство Башич може да блесне и да повиши стойността си. От Левски пък искат точно това да избегнат и поради тази причина в последните дни са форсилирали преговорите за привличането му.

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