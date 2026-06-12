Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. В Казахстан: Астана ще загуби много от продажбата на Башич в Левски

В Казахстан: Астана ще загуби много от продажбата на Башич в Левски

  • 12 юни 2026 | 09:42
  • 376
  • 0

В Казахстан оценяват загубите, които ще понесе Астана при продажба на Иван Башич в Левски. Ръководството на "сините" води заключителни преговори за привличането на участника на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. 24-годишният халф е част от селекцията на Босна и Херцеговина.

Правата му се държат от казахстанския Астана. Вчера той бе номиран за №1 сред чужденците в местния елит.

"Башич е мозъкът на тима си. Основният плеймейкър на отбора и един от онези играчи, които правят разликата само с едно докосване. Астана ще загуби много от продажбата му", пише goal.kz.

Левски с оферта на стойност 2.5 милиона евро за халф на Астана?
Левски с оферта на стойност 2.5 милиона евро за халф на Астана?

Преди повече от десетина дни местните медии индикираха, че "сините" проявяват изключителен интерес към полузащитника. И отбелязаха, че са готови да дадат 2.5 милиона евро за правата му. Това е цената, която шефовете на Астана са му заковали. Клубът предпочита да преговаря за сделка след края на Мондиала. Причината е, че по време на Световното първенство Башич може да блесне и да повиши стойността си. От Левски пък искат точно това да избегнат и поради тази причина в последните дни са форсилирали преговорите за привличането му.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Историческо! ФК Национал ще играе в Трета лига!

Историческо! ФК Национал ще играе в Трета лига!

  • 12 юни 2026 | 04:02
  • 3565
  • 1
Национал спечели драматичен бараж срещу Костенец и се класира за Югозападна Трета лига

Национал спечели драматичен бараж срещу Костенец и се класира за Югозападна Трета лига

  • 11 юни 2026 | 20:16
  • 2804
  • 4
Капитанът на Янтра (Габрово) удължи договора си с още една година

Капитанът на Янтра (Габрово) удължи договора си с още една година

  • 11 юни 2026 | 19:21
  • 1742
  • 3
Спартак (Варна) се раздели с халф

Спартак (Варна) се раздели с халф

  • 11 юни 2026 | 19:08
  • 2792
  • 1
Генчев обяви, че играч на Ботев е в неизвестност

Генчев обяви, че играч на Ботев е в неизвестност

  • 11 юни 2026 | 18:50
  • 20833
  • 17
ЦСКА и ММС се разбраха за "Армията"

ЦСКА и ММС се разбраха за "Армията"

  • 11 юни 2026 | 18:04
  • 27368
  • 59
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

  • 12 юни 2026 | 09:14
  • 6173
  • 7
"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

  • 11 юни 2026 | 23:59
  • 67227
  • 143
Южна Корея сломи Чехия след обрат

Южна Корея сломи Чехия след обрат

  • 12 юни 2026 | 06:56
  • 41227
  • 23
България с първа победа във VNL след успех над Иран

България с първа победа във VNL след успех над Иран

  • 11 юни 2026 | 23:57
  • 53296
  • 44
Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група “В”

Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група “В”

  • 12 юни 2026 | 08:00
  • 1799
  • 0
Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

  • 11 юни 2026 | 21:02
  • 26509
  • 42